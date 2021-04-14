Луганск, 14 апреля, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Прощание с погибшим 12 апреля под огнём ВСУ военнослужащим 6-го отдельного гвардейского мотострелкового отряда Народной милиции ЛНР Алексеем Карягиным состоялось 14 апреля в городе Стаханове, сообщили в пресс-службе луганского оборонного ведомства.

Mil-lnr.su Алексей Карягин

Проститься с Алексеем Карягиным пришли командиры, сослуживцы и его товарищи. Защитника ЛНР похоронили на Аллее Героев городского кладбища. Обращаясь к тем, кто пришёл проститься с бойцом, командир отряда, полковник Владимир Полуполтинных сказал:

«Он отдал самое дорогое, что у него есть — свою жизнь за свою родную землю! Пусть память о нём навечно останется в наших сердцах!»

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Как рассказал сослуживец Алексея Карягина военнослужащий Павел, защитник ЛНР был убит пулей снайпера на позициях Народной милиции в районе населённого пункта Золотое-5. Он вёл наблюдение за действиями ВСУ и был смертельно ранен.

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