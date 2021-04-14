Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Популярное приложение для стримеров Open Broadcaster Software (OBS)получило поддержку технологии шумоподавления RTX Voice. Об этом 14 апреля компания Nvidia сообщила в своём блоге.

Отмечается, что для включения функции пользователям также понадобится ПО SDK NVIDIA Audio Effects и свежий драйвер для видеокарты. Соответствующая опция будет появляется при выборе методов шумоподавления в меню Filters.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nvidia официально добавила поддержку RTX Voice в драйверы видеокарт серии GTX. В основе этого метода шумоподавления лежит технология искусственного интеллекта.

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