Приштина, , 22:49 — REGNUM Докладчик Европарламента по Косово, немецкий политик Виола фон Крамон 13 апреля выступила против передела границ на Западных Балканах, поскольку такой шаг не может быть решением существующих противоречий.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Виола фон Крамон прокомментировала слухи о том, что премьер-министр Словении Янез Янша якобы предложил изменение границ на Балканах с целью с создания «Великой Сербии» и «Великой Албании».

По словам евродепутата, дискуссии на эту тему могут стать крайне рискованными. Виола фон Крамон также выразила опасения в связи с обозначившимися в Боснии и Герцеговине центробежными тенденциями (речь идет о намерении Республики Сербской выйти из состава федерации).

Виола фон Крамон «Эти разделы и националистическая риторика никогда не имели отношения к людям. Мы видели, к чему привела подобная риторика в нашей истории».

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