Москва, , 22:30 — REGNUM В Русской православной церкви 4745 клириков и монашествующих переболели COVID-19. Об этом сообщили 14 апреля в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 4745 клириков и монашествующих Русской православной церкви. В том числе 408 клириков приходов Москвы, 3430 клириков епархий России и 907 клириков и насельников ставропигий», — сообщается в телеграм-канале рабочей группы.

Отмечается также, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 152 случая смерти от COVID-19 среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

«Из 152 почивших — 14 клириков приходов Москвы, 114 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий», — говорится в сообщении.

По данным рабочей группы, в настоящее время по всей стране продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 60 клириков и монашествующих Русской православной церкви.