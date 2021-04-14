Нью-Йорк, США, , 22:30 — REGNUM Потоковый сервис Netflix и компания 21 Laps Producing анонсировали проект на основе статьи «Поэт» про настоящего серийного убийцу. Об этом 14 апреля сообщил портал Deadline.

В статье, автором корой выступил Кори Мид, рассказывается реальная история девушки Рут Финли, которая в подростковом возрасте сбежала от серийного убийцы. Спустя десятилетия ей пришлось покинуть родной город после того, как маньяк снова начал совершать преступления. Спасением Рут занимались её муж и команда следователей.

Компания 21 Laps Producing знакома зрителям по работе над сериалов «Очень странные дела». Премьера её нового шоу по серии фэнтези-романов «Тень и кость» состоится на Netflix 23 апреля 2021 года.

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