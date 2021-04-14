Мадрид, 14 апреля, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Сегодня, 14 апреля, президент мадридского «Реала» Флорентина Перес сообщил, что планирует оставить полузащитника Эдена Азара в составе королевского клуба.

RonnyK «Реал Мадрид»

По данным портала Deportes Cuatro, глава клуба лично сообщил бельгийцу, что тот продолжит выступать за «сливочных». Перес не планирует включать Азара в трансферное сделки вопреки финансовой ситуации в клубе и планам руководства команды приобрести в летнее трансферное окно форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Эден Азар принял участие в 9 матчах и отличился 2 голами.