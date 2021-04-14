Москва, , 22:50 — REGNUM Про Павла Дурова, основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram сняли документальный фильм. Об этом 14 апреля сообщает издание TJ.

По данным TJ, режиссёром картины стал Родион Чепель, который специально ездил в Дубай, чтобы показать Дурову фильм. «Я хотел бы, чтобы тот, о ком рассказывается в фильме, был предупреждён о полном его содержании», — объясняет Чепель, отмечая, что команда Telegram оказала содействие в съёмках.

Добавим, что премьера фильма «Дуров» состоится на Московском кинофестивале. Он пройдёт с 22 по 29 апреля 2021 года.

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