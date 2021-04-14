Вашингтон, 14 апреля, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая, сообщил 14 апреля президент США Джозеф Байден на своей странице в Twitter.

ВС США в Афганистане

«Сегодня вечером я объявлю о начале вывода американских войск из Афганистана», — написал Байден.

При этом он заявил, что пришло время завершить самую долгую войну в истории США.

По его словам, вывод войск США из Афганистана начнётся 1 мая и должен будет завершиться к 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля германские СМИ сообщили о предварительном решении сателлитов США по НАТО выводить свои войска из Афганистана вслед за американскими военными.