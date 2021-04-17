Скопье, , 00:37 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 16 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 3616 образцов в стране выявили 908 носителей коронавируса. Еще 732 человека выздоровели.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 145 909 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4388 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончался 31 пациент с диагнозом COVID-19. 121 439 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 20 082 человека.

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В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов запрещена полностью. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

10 марта в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторую партию российской вакцины доставили в страну 28 марта. В тот же день в Северную Македонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.

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