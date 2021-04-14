Брюссель, , 22:16 — REGNUM Страны-члены блока НАТО решили выводить свои войска из Афганистана вслед за военными США, сообщают 14 апреля немецкие СМИ со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

«Союзники по НАТО решили начать сворачивание своей операции в Афганистане вслед за решением США о выводе оттуда своих военных», — цитируют СМИ слова источника.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля пресса США распространила информацию о том, что президент Байден намерен выступить с официальным заявлением о выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

«Настало время прекратить самую продолжительную войну в истории США. Настало время вернуть наших военных домой», — указано в тексте выступления, подготовленного для Байдена и опубликованного Associated Press.

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