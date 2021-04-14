Брюссель, 14 апреля, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Страны — члены блока НАТО решили выводить свои войска из Афганистана вслед за военными США, сообщают 14 апреля немецкие СМИ со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Солдаты НАТО в Афганистане

«Союзники по НАТО решили начать сворачивание своей операции в Афганистане вслед за решением США о выводе оттуда своих военных», — цитируют СМИ слова источника.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля пресса США распространила информацию о том, что президент Байден намерен выступить с официальным заявлением о выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

«Настало время прекратить самую продолжительную войну в истории США. Настало время вернуть наших военных домой», — указано в тексте выступления, подготовленного для Байдена и опубликованного Associated Press.