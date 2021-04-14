Тирана, , 22:25 — REGNUM Лидер албанской оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша 14 апреля назвал сообщение о том, что правящая Социалистическая партия располагает базой персональных данных избирателей, скандалом.

Подсчёт голосов Dan Taylr

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что албанское государство было превращено премьер-министром и узкой группой лиц в частую собственность.

Эди Рамы». Люльзим Баша «Для меня это не было сюрпризом и я верю, что большинство албанцев давно знали, что это правительство и этот премьер-министр нарушили все законы, закон о приватности персональных данных, конституцию Албании, и причиной этого является сосредоточение всей власти в одних руках. Это еще один пример деградации албанского государства за восемь лет правления».

Сообщается, что в базе данных избиратели были разделены на лояльных сторонников правящей партии, колеблющихся и противников.

Напомним, 25 апреля в Албании состоятся очередные парламентские выборы.

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