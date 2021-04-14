Сакраменто, США, , 22:10 — REGNUM Студия Night School анонсировала вторую часть популярной игры Oxenfree. Первый тизер-трейлер был опубликован 14 апреля на YouTube-канале издательской компании MWM Interactive.

Разработчики представили Oxenfree 2: Lost Signals во время мероприятия Nintendo Indie World Showcase. Они сообщили, что в центре повествования будет находиться новая команда героев во главе с девушкой Райли, которая вернётся в свой родной город для того, чтобы заняться изучением таинственных радиосигналов.

Создатели игры отметили, что добавят в неё «натуралистическую диалоговую систему», которая предоставит геймерам возможность получить совершенно новый опыт.

Напомним, оригинальная мистическая приключенческая игра Oxenfree вышла на ПК, OS X и Xbox One 15 января 2016 года, позже состоялся её релиз на PlayStation 4, Linux, Nintendo Switch и мобильных платформах. Она была удостоена премии Independent Games Festival Awards 2016.

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