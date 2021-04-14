Тирана, , 22:10 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 14 апреля сообщило, что в Греции обвинили в убийстве журналиста-«криминалиста» Йорго Караиваса албанцев. Журналист был застрелен группой неизвестных 9 апреля в парке неподалеку от дома.

Греческие следователи считают, что двое участников убийства прибыли из Албании и имели связи с несколькими греческими и албанскими преступными группировками, осуществляющими свою деятельность в Эллинской республике.

По мнению следователей, убийство журналиста было произведено по тому же сценарию, что и покушение на убийство одного из преступных лидеров Манолиса Карагианниса в июне 2018 года. Убийство связывают с профессиональной деятельностью журналиста. Подозревается, что он располагал доказательствами связей полицейских чиновников с криминальным миром.

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