Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Минюст США закрыл дело о смерти Эшли Бэббитт, убитой 6 января во время «захвата» Капитолия сторонниками Дональда Трампа, сообщает 14 апреля пресс-служба ведомства.

По мнению Минюста США, оснований для уголовного преследования застрелившего женщину охранника Капитолия не имеется, так как нет «доказательств того, что он действовал из преступных побуждений».

Напомним, в январе 2021 года внутри здания вашингтонского Капитолия охранник с расстояния в несколько метров застрелил Эшли Бэббитт, находившуюся среди участников «захвата».

В тот же день Бэббитт умерла от полученного ранения в грудь.

Ранее Эшли Бэббитт несколько лет служила в ВВС США и принимала участие в боевых операциях за пределами Соединенных Штатов.

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