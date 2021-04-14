Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Американские военные не решат проблем Афганистана, только афганскому народу это под силу, заявил 14 апреля президент США Джо Байден в речи, посвящённой афганской теме, в Белом доме.

Он рассказал, будто ещё десять лет назад, побывав в Афганистане, понял, что «только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские вооружённые силы не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден решил вывести из Афганистана оставшийся контингент к 11 сентября 2021 г.

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