Москва, 14 апреля, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Спецпредставитель министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков провёл телефонные переговоры с заместителем помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амром. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба МИД России.

Палестина

В ходе беседы с российской стороны была подтверждена позиция в пользу созыва ближневосточного «квартета» международных посредников на уровне министров, а также налаживания активного сотрудничества «четвёрки» с Лигой арабских государств и ее членами, имеющими официальные отношения с Израилем.

«Основная при этом задача заключается в налаживании прямых палестино-израильских переговоров с целью достижения устойчивого урегулирования на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и принципа «двух государств» — Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», — подчеркнули в МИД России.

Сообщается также, что при рассмотрении ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа была акцентирована важность содействия палестинскому населению в сфере преодоления пандемии COVID-19.

По итогам переговоров стороны условились оставаться в постоянном контакте и продолжить обсуждение комплекса вопросов ближневосточного урегулирования в ходе запланированного на конец апреля заседания спецпредставителей участников «квартета» — России, США, ООН и Европейского союза.