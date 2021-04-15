Москва, , 10:25 — REGNUM Блогер Satyr (настоящее имя — Илья Шабельников) запустил собственное шоу с пародиями. Первый выпуск проекта был опубликован на его YouTube-канале.

Героями пародий Шабельникова стали Владимир Соловьёв, Юрий Дудь, Даня Милохин, Настя Ивлеева и другие инфлюэнсеры (пользователи, имеющие обширную и лояльную аудиторию). Видео было разделено на несколько скетчей, которые сменяли друг друга, не теряя целостности истории.

Добавим, что за несколько часов ролик посмотрели более 500 тыс. человек. Девять тысяч из них поставили отметку «мне нравится».

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