Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Поклонники серии Grand Theft Auto нашли в сети информацию о проекте шестой игры. Об этом 14 апреля сообщил портал Comicbook.

Администрация twitter-страницы GTA 6 News обнаружила домен под названием rockstarcartel.com, принадлежащий издательской компании Take-Two Interactive. На основе полученной информации геймеры сделали предположение, что GTA VI продолжит историю Vice City, и что действие игры будет происходить в 80-е годы XX века.

https://twitter.com/GTAVInewz/status/1381657482779619328

Ранее актёр Нед Люк, сыгравший в GTA V роль Майкла, рассказал о том, как ему удалось получить эту роль. Он сообщил, что начал импровизировать во время прослушивания, которое проходил вместе со своим другом другомСтивеном Оггом. Уже тогда актёры поняли, что понравились продюсерам.

Читайте ранее в этом сюжете: Исполнитель роли Майкла в игре GTA V рассказал, как проходил кастинг