Приштина, , 22:08 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 14 апреля сообщили, что за сутки в результате обследования 4557 образцов в крае выявили 701 носителя коронавируса. Ещё 737 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 99 536 случаев заражения коронавирусом. 84 328 пациентов уже здоровы. 2022 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 14 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 186 человек.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рамы стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес, в которой приняли участие уже около 500 медиков.

6 апреля в Косово начали действовать новые меры по предотвращению распространения инфекции: комендантский час, перевод работы учебных заведений в удаленный формат, прекращение работы баров, ресторанов и торговых центров (за исключением продуктовых гипермаркетов и аптек).

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