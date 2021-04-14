Приштина, , 22:07 — REGNUM Депутат парламента Косово из рядов Демократической партии Косово Блерта Делиу-Кодра 14 апреля выступила с пресс-конференцией, на которой обвинила главу министерства иностранных дел и диаспоры Косово Донику Герваллу, а также президента Вьосу Османи и премьер-министра Альбина Курти в нанесении урона международному имиджу Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, депутат обвинила президента и правительство в попытке отрицать новую историю Косово и борьбу Армии освобождения Косово (лидером которой был её основатель Хашим Тачи, обвиняемый Специальным трибуналом по Косово в Гааге в совершении преступлений против человечности).

По словам Делиу-Кодры, Гервалла в своей речи перед членами Совета Безопасности ООН поддержала позицию России и Сербии, говоря о засилье преступности и коррупции в Косово.

Напомним, в своей речи Гервалла обвинила Сербию в совершении военных преступлений в Косово и призвала ее «взглянуть в лицо прошлому» и преодолеть средневековые предрассудки ее элиты, чтобы стать «цивилизованной страной».

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