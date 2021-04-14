Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Доля постоянного населения Санкт-Петербурга, прошедшего полный цикл вакцинации от коронавируса, достигла шести процентов. Это следует из опубликованных 14 апреля материалов Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 471 559 человек, что составляет 8,75% от численности населения. Из них 325 806 человек (6,05% от населения) полностью завершили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок.

Напомним, в Смольном считают, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу в Санкт-Петербурге необходимо привить 1,2 млн жителей. В Минздраве РФ считают эту цифру заниженной и настаивают на вакцинации 2 млн 670 тысяч петербуржцев.

За последние сутки в Северной столице первично привито 7854 человека, вторично — 4574 человека. В город за время кампании поступило 652 412 комплектов вакцины, остаток в прививочных пунктах составляет 180 853 комплекта.

«Уровень заболеваемости еще высокий. Сохраняется вероятность третьей волны. Только эффективная массовая вакцинация населения города и формирование надежного коллективного иммунитета позволят предотвратить новый рост заболеваемости и снять все противоэпидемические ограничения», — заявляют в Межведомственном совете.