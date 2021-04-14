Вашингтон, 14 апреля, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Американские компании Apple, Amazon, Ford Motor и Starbucks оказались в числе сотни корпораций, которые осудили спонсируемый партией республиканцев законопроект, затрагивающий систему голосования в Соединенных Штатах. Об этом 14 апреля сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

«Мы все должны чувствовать обязательство защитить право голоса и противостоять каждому закону, который ограничивает любого правомочного избирателя от возможности участвовать в равных и честных выборах», — сказали компании в письме в форме рекламного разворота на две страницы в «Нью-Йорк Таймс».

Напомним, что речь идет о законе, предусматривающем ужесточение для избирателей, голосующих заочно, ограничивающем время для проведения голосования в день выборов и запрещающем раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности, требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Митч Макконнелл сказал, что пока политики обсуждают законопроекты, бизнесмены должны воздержаться от такого рода акций, которые организовали «Кока-Кола» и Delta Airlines в знак протеста против новых законов в сфере голосования, принятых в штате Джорджия.

Так же экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников «дать отпор» и не покупать продукцию компаний, выступивших против нового избирательного законодательства.