Дамаск, , 21:53 — REGNUM Обвинения армии Сирии в мнимом применении химического оружия ложны, сообщает 14 апреля SANA.

Комментируя доклад ОЗХО, согласно которому Сирийская арабская армия якобы в 2018 г. сбросила бомбу с хлором на город Саракиб (провинция Идлиб, Сирия), сирийский МИД заявил:

«Мы решительно отрицаем, что использовали отравляющие вещества в Саракибе, равно как и в любых других сирийских населённых пунктах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США положительно оценил доклад ОЗХО от 12 апреля, обвиняющий Сирию в применении химического оружия.

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