Брюссель, 14 апреля 2021, 21:52 — REGNUM Россия намерена разместить на территории Крыма ядерное оружие, заявил 14 апреля министр обороны Украины Андрей Таран в ходе выступления в Европарламенте.
По его словам, для размещения ядерного оружия в Крыму модернизируется инфраструктура.
«Инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия… Наличие ядерного оружия на полуострове представляет проблемы военно-политического, юридического характера», — рассказал украинский министр обороны, выступая в подкомитете Европарламента по обороне и безопасности.
При этом Таран не стал утруждать себя какими-либо доказательствами своих слов.
Кроме того, Таран пожаловался, что Россия «представляет угрозу для национальной безопасности Украины», а также поблагодарил евродепутатов за помощь.
«Я очень рад, что ваши страны уделяют такое внимание и принимают меры, чтобы попытаться остановить враждебные действия России на границах Украины», — сказал украинский министр обороны.
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