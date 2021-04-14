Брюссель, , 21:52 — REGNUM Россия намерена разместить на территории Крыма ядерное оружие, заявил 14 апреля министр обороны Украины Андрей Таран в ходе выступления в Европарламенте.

Андрей Таран выступил перед членами Подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны (в формате видеоконференции) Mil.gov.ua

По его словам, для размещения ядерного оружия в Крыму модернизируется инфраструктура.

«Инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия… Наличие ядерного оружия на полуострове представляет проблемы военно-политического, юридического характера», — рассказал украинский министр обороны, выступая в подкомитете Европарламента по обороне и безопасности.

При этом Таран не стал утруждать себя какими-либо доказательствами своих слов.

Кроме того, Таран пожаловался, что Россия «представляет угрозу для национальной безопасности Украины», а также поблагодарил евродепутатов за помощь.

«Я очень рад, что ваши страны уделяют такое внимание и принимают меры, чтобы попытаться остановить враждебные действия России на границах Украины», — сказал украинский министр обороны.

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