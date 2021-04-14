Лос-Анджелес, США, , 21:48 — REGNUM Гай Пирс и Моника Белуччи присоединились к проекту фильма «Память» (Memory). Об этом 14 апреля сообщил портал Deadline.

На съёмочной площадке они составят компанию Лиаму Нисону, который исполнит одну из главных ролей. В качестве режиссёра выступит Мартин Кэмпбелл («Казино «Рояль»). Стало также известно, что к актёрскому составу картины присоединились Арольд Торрес («НольНольНоль»), Тадж Атвал («В клубе») и Рэй Фирон («2036: Происхождение неизвестно»).

Фильм «Память» будет выполнен в жанре экшен-триллера. В основу сюжета ляжет роман Джефа Гираертса «Синдром Альцгеймера» (De zaak Alzheimer), а также одноимённая бельгийская картина 2003 года.

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