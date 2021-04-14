Рим, , 21:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике премьер-министра Италии Марио Драги, передает Mediaset в среду, 14 апреля.

Драги ранее назвал Эрдогана «диктатором». Президент Турции в свою очередь обвинил Драги в невоспитанности, подчеркнул, что тот остановил развитие отношений двух стран, и напомнил, что премьер-министра Италии граждане вообще не выбирают.

Конфликт между политиками двух стран начался со скандального «инцидента со стулом» на встрече Эрдогана с лидерами Еврокомиссии. Заступаясь за Урсулу фон дер Ляйен, экс-глава Центробанка ЕС Драги назвал Эрдогана диктатором.