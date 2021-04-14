Рим, , 21:41 — REGNUM Входящие в правящую коалицию Италии партии поддерживают предложение увеличить дефицит бюджета еще на 40 млрд евро и использовать эти средства для поддержки экономики, с соответствующими заявлениями лидеры партий выступили в среду, 14 апреля.

Инициативу поддержали, в частности, лидер правоцентристской «Лиги» Маттео Сальвини и лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта. Предполагается, что решение может быть принято правительством 22 апреля.

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Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.