Улан-Батор, , 21:38 — REGNUM В монгольском сегменте соцсетей началось движение MeToo Mongolia. Акция стартовала после заявления в соцсети гражданки Монголии о том, что она испытывала сексуальные домогательства со стороны бывшего крупного бизнесмена, ныне члена республиканского парламента.

Несомтря на то, что женщина не назвала имя депутата, пользователи соцсетей посчитали, что им является Цогт-Очирын Анандбазар.

14 апреля автор жалобы со своим адвокатом обратилась с заявлением в полицию, сообщив имя человека, который она обвиняет в домогательствах .

«Я не оставлю это дело. После моей публикации в фейсбуке более 1000 женщин написали мне по вопросу, связанным с членом парламента Анандбазаром. Я даже не представляла, что такое происходит. Несколько раз подавала заявление о его сексуальных домагательствах, но дело полиция не открывала», — заявила гражданка Сундэръяа журналистам.

В связи с ростом активности движения MeToo Mongolia, а также из-за обвинений в адрес депутата, Национальная комиссия по правам человека Монголии обратилась к парламенту с просьбой проверять информации о домогательствах, в случае установления их достоверности принять соответствующие меры. Комиссия рекомендует Цогт-Очирыну Анандбазару отреагировать на обвинения, а также заявила, что проверит факты о сексуальных домогательствах со стороны политика.