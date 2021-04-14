Донецк, , 21:38 — REGNUM Представители стран НАТО поощряют Украину к действиям, направленным на военное разрешение вопроса Донбасса, заявил 14 апреля полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Он напомнил, что все это происходит «на фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия».

«На фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств. Те политики, прежде всего, представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против Резолюции Совета Безопасности ООН. Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое, военное разрешение конфликта», — рассказал Грызлов.

«Минские соглашения однозначно говорят о безальтернативности мирного политического диалога между Киевом и Донбассом», — подчеркнул полпред России.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские представители в Контактной группе по урегулированию ситуации категорически протестуют против стенографирования встреч группы или их видеосъемки.

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