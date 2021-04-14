Милан, Италия, , 21:37 — REGNUM Те жители североитальянского региона Ломбардия (Милан), которых должны прививать вакциной AstraZeneca, как правило, не отказываются от этой вакцины, а просят дат им некоторые разъяснения, заявили в администрации Ломбардии в среду, 14 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Ранее один из советников администрации Джованни Павези заявил, что отказы от использования вакцины AstraZeneca становятся столь частыми, что это уже является серьезной проблемой. По данным социологов, от прививок этой вакциной предпочли бы воздержаться более 40% граждан Италии.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 14 апреля, в Италии умерли 115 557 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 469 (днем ранее — на 476). Число подтвержденных носителей выросло на 16 168 (днем ранее — на 13 447). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 809 193 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 514 660 человек — на 4560 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 091 366 человек, что составляет 6,79% населения Италии.