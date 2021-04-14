Тирана, , 21:40 — REGNUM Кандидаты в депутаты парламента Албании из оппозиционной партии «Движение за самоопределение» Боикен Абази и Илиаз Шеху 14 апреля выступили с осуждением действий полиции округа Лежа.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, четверо партийных активистов были задержаны за организацию митингов протеста в Мирдите и уже 72 часа находятся в Лежском комиссариате.

В «Самоопределении» требуют немедленного освобождения активистов, не нарушивших положений закона и объявили их арест злоупотреблением полицейской силы со стороны властей.

В воскресенье, 11 апреля, граждане Мирдиты выступили с митингом протеста против строительства ГЭС, поскольку оно может нанести вред окружающей среде.

Напомним, лидер головного отделения «Движения за самоопределение» Альбин Курти занимает пост премьер-министра Косово. 25 апреля в Албании состоятся очередные парламентские выборы.

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