Оттава, 14 апреля 2021, 21:31 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер рассказал о наркотической зависимости в интервью журналу GQ. Об этом 14 апреля сообщает Газета.ru.
По данным СМИ, певец признался, что несколько лет назад был зависим от наркотических веществ. «У меня был мой успех, но я все еще был несчастен, чувствовал боль», — рассказал Бибер в интервью.
Также поп-исполнитель поделился, что первый год брака с Хейли Болдуин был непростым. «Мешал недостаток доверия. Были вещи, в которых не хочешь признаваться партнеру, потому что тебе страшно», — объяснил Бибер.
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