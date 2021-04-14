Оттава, , 21:31 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер рассказал о наркотической зависимости в интервью журналу GQ. Об этом 14 апреля сообщает Газета.ru.

По данным СМИ, певец признался, что несколько лет назад был зависим от наркотических веществ. «У меня был мой успех, но я все еще был несчастен, чувствовал боль», — рассказал Бибер в интервью.

Также поп-исполнитель поделился, что первый год брака с Хейли Болдуин был непростым. «Мешал недостаток доверия. Были вещи, в которых не хочешь признаваться партнеру, потому что тебе страшно», — объяснил Бибер.

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