Донецк, , 21:30 — REGNUM Украинская делегация в контактной группе по Донбассу сводит обсуждение любого вопроса к имитации и пиару, заявил 14 апреля полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Он отметил, что Киев отказывается даже обсуждать практические механизмы для обеспечения реализации договоренностей об усилении перемирия, подписанных 22 июля 2020 года.

«Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма», — сказал Борис Грызлов.

Этот саботаж переговорного процесса производится на фоне постоянных военных провокаций Украины и истерии в украинских СМИ.

«Поведение украинской делегации в контактной группе, похоже, выстроено в том же ключе. Они заявляют о приверженности режиму прекращения огня, а в интервью украинским СМИ требуют стрелять, даже не выбирая цели», — подчеркнул Грызлов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские представители в Контактной группе по урегулированию ситуации выступают категорически против стенографирования встреч группы или их видеосъемки.

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