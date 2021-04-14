Санкт-Петербург, , 21:26 — REGNUM Российские пользователи разгневаны последним обновлением для массовой многопользовательской игры World of Warships, посвящённым немецким военным кораблям. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Речь идёт об «Обновлении 0.10.3: Немецкие эсминцы», в рамках которого геймерам нужно будет управлять военными кораблями Третьего рейха времён Второй мировой войны и достраивать французский эсминец IX ZF-6, захваченный Германией в 1940 году. Сообщается, что за выполнение различных заданий в рамках обновления игроки будут получать специальную валюту под названием «немецкие жетоны».

Некоторые российские пользователи не оценили инициативу разработчиков игры — бывших и нынешних граждан России и Белоруссии. Корреспонденту ИА REGNUM поступило мнение о том, что не корректно выпускать подобный контент накануне Дня Победы, обесценивая подвиг погибших на войне солдат и гражданских.

Что читаем между строк: «Вся эта ваша Победа, бои за Берлин, миллионы жертв, все это ваше, но уже не наше. Посмотрите какие красивые крестики на красно-черном фоне! Вот это наше, присоединяйтесь!».

ИА REGNUM напоминает, что разработкой игры World of Tanks занимаются компании Wargaming (Белоруссия) и Lesta Studio (Россия). Месячная аудитория проекта составляет более миллиона человек.

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