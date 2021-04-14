Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Российские пользователи разгневаны последним обновлением для массовой многопользовательской игры World of Warships, посвящённым немецким военным кораблям. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Немецкие корабли атакованы английской авиацией

Речь идёт об «Обновлении 0.10.3: Немецкие эсминцы», в рамках которого геймерам нужно будет управлять военными кораблями Третьего рейха времён Второй мировой войны и достраивать французский эсминец IX ZF-6, захваченный Германией в 1940 году. Сообщается, что за выполнение различных заданий в рамках обновления игроки будут получать специальную валюту под названием «немецкие жетоны».

Некоторые российские пользователи не оценили инициативу разработчиков игры — бывших и нынешних граждан России и Белоруссии. Корреспонденту ИА REGNUM поступило мнение о том, что не корректно выпускать подобный контент накануне Дня Победы, обесценивая подвиг погибших на войне солдат и гражданских.

Что читаем между строк: «Вся эта ваша Победа, бои за Берлин, миллионы жертв, все это ваше, но уже не наше. Посмотрите какие красивые крестики на красно-черном фоне! Вот это наше, присоединяйтесь!»

ИА REGNUM напоминает, что разработкой игры World of Tanks занимаются компании Wargaming (Белоруссия) и Lesta Studio (Россия). Месячная аудитория проекта составляет более миллиона человек.