Нью-Йорк, США, , 21:25 — REGNUM Телесеть Cinemax (принадлежит каналу HBO) продлила на третий сезона сериал «Воин». Об этом 14 апреля сообщил портал TV Line.

Примечательным является то, что в январе 2020 года Cinemax подтвердила информацию о том, что планирует прекратить создание собственных оригинальных шоу. Глава отдела контента HBO Кейси Блойс сообщил, что в качестве исполнительных продюсеров третьего сезона выступят Джонатан Троппер, Джастин Лин и Шеннон Эмери Ли.

Напомним, в основу «Воина» легла оригинальная идея Брюса Ли, первый эпизод шоу вышел на Cinemax 5 апреля 2019 года. Главную роль в сериале исполняет британский актёр, каскадёр и мастер боевых искусств Эндрю Кодзи.

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