Загреб, , 21:23 — REGNUM Проблему лиц, пропавших без вести во время гражданской войны 1990-х годов в Хорватии, Сербия должна решить до вступления в Евросоюз. Об этом 13 апреля заявил президент Хорватии Зоран Миланович во время встречи с представителями ассоциаций ветеранов.

По словам Милановича, Белград должен раскрыть информацию о том, где покоятся останки «пропавших бойцов и мирных жителей».

«Вопрос лиц, пропавших без вести, должен быть решен до вступления Сербии в ЕС. Мы знаем, что наши соседи знают об исчезнувших лицах намного больше, чем готовы признать», — процитировала пресс-служба хорватского президента его слова из разговора с хорватскими ветеранами.

Миланович также коснулся вопросов выплаты репараций со стороны Сербии из-за «агрессии против Хорватии», отметив, что эта проблема намного сложнее, и на пути к ее решению существуют «реальные юридические препятствия».

Напомним, что территориальный спор и судьба пропавших без вести являются постоянными претензиями Хорватии к сербской стороне. Хорватия, которая уже является членом ЕС, заявляет, что заблокирует вступление Сербии в этот союз, если ее требования не будут выполнены.