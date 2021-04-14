Москва, , 21:19 — REGNUM ЗАБОИНЫ НА ДВИГАТЕЛЕ НОМЕР 1

Аэропорт Москва (Шереметьево). На послеполетном осмотре самолёта А-3209 ИТП обнаружены повреждения (многочисленные точечные забоины) на воздухозаборнике СУ №1 и (одна точечная забоина) на воздухозаборнике СУ № 2. Самолёт от полета отстранён, проводится оценка технического состояния. Самолет А-320, рейс AFL2139 «Стамбул — Москва» (Шереметьево). «Аэрофлот».

ЭКИПАЖ НАБЛЮДАЛ БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ШАР

Аэропорт Москва (Шереметьево). При выполнении полёта самолёта В-738 по маршруту на высоте 3000 м, в районе аэродрома, экипаж доложил о наблюдении объекта красного цвета, похожего на шар зонд. Самолет В-738, рейс «Сочи — Москва» (Шереметьево). «Аэрофлот».

БОИНГ-738 «ЮТЭЙР» СТОЛКНУЛСЯ С ПТИЦЕЙ

Аэропорт Москва (Внуково). На послеполетном осмотре самолета В-738 обнаружены следы от столкновения с птицей (бурые пятна) на правой плоскости крыла и на правой половине стабилизатора, без повреждения элементов конструкции самолета. Этап столкновения с птицей не установлен. Выполнен осмотр взлётно-посадочной полосы и маршрута руления самолёта, без посторонних предметов. Останков птиц не обнаружено. После оценки технического состояния ВС допущено к полетам на основании оформленной документации. Самолет В-737−800, рейс «Калининград — Москва» (Внуково). Авиакомпания «ЮТэйр».

БОИНГ-738 «АЛРОСА». ОТКАЗ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Екатеринбург. Экипаж доложил о проблеме с системой кондиционирования. Командир принял решение о возврате на аэродром вылета. Посадка прошла благополучно. Самолет В-737−800, рейс «Москва (Домодедово) — Полярный». АК «Алроса».

У САМОЛЁТА «АВИАШЕЛЬФ» КОЛЕСО ЗАСТРЯЛО В ГРЯЗИ

Сахалинская область, аэродром Александровск-Сахалинский, самолёт DHC-6, перед взлётом, при выполнении разворота в северной части посадочной площадки Александровск-Сахалинский носовое колесо самолета провалилось в грунт из-за его переувлажнения. Самолет развернут и перемещен на твердое покрытие взлётно-посадочной полосы сотрудниками аэропорта. Экипажем выполнен осмотр самолёта, повреждений не обнаружено. Пострадавших нет. Командиром принято решение о продолжении рейса по маршруту Александровск-Сахалинский — Шахтерск. Самолет DHC-6, маршрут Александровск-Сахалинский — Шахтерск. АО «Авиашельф».

БОИНГ-734 «ЮТЭЙР» — ОТКАЗ РЕВЕРСА

Аэропорт Москва (Внуково). В процессе посадки самолета В-734 после выключения реверса СУ № 2 загорелось табло «РЕВЕРС». В процессе руления к месту стоянки, табло погасло. На самолёте проводятся работы по устранению неисправности. Самолет В-734, рейс «Нарьян-Мар — Москва» (Внуково). Авиакомпания «ЮТэйр».

«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» СЕЛИ В КРАСНОДАРЕ ИЗ-ЗА БОЛЬНОГО ПАССАЖИРА

Ростов-на-Дону. Командир доложил о больном пассажире на борту и решении следовать на незапланированный аэродром УРКК (Краснодар). Посадка прошла благополучно. Самолёт А-321, рейс «Москва (Домодедово) — Анталья». АК «Уральские авиалинии».

БОИНГ-738 «АЭРОФЛОТА» — ПРОБЛЕМЫ С ПРЕДКРЫЛКАМИ

Ростов-на-Дону. Командир доложил о проблемах с предкрылком и принял решение следовать в аэропорт назначения Москва (Шереметьево). Самолёт В-738, рейс «Краснодар — Москва» (Шереметьево). «Аэрофлот».

«АВРОРА» УШЛА НА ВТОРОЙ КРУГ ИЗ-ЗА СИЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Южно-Сахалинск. Экипаж самолёта доложил об уходе на второй круг, по причине сильной болтанки. Погода: ветер 240,9 м/с, порывы 16 м/с, снег, поземок, облачность. Командир принял решение о посадке на запасной аэродром Южно-Сахалинск. Без пассажиров. Самолет DH-8, рейс «Южно-Сахалинск — Ноглики». Авиакомпания «Аврора».