Рим, 14 апреля 2021, 21:16 — REGNUM Евросоюз должен четко дат понят Турции, что она не будет членом Евросоюза, заявила в среду, 14 апреля, лидер правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
Более того, следует лишит Турцию и «кандидатского» статуса, полагает она.
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Спор между политиками двух стран начался после скандального «инцидента со стулом» на встрече президента Турции и лидеров Еврокомиссии. Премьер Италии Марио Драги назвал Реджепа Тайипа Эрдогана «диктатором», турецкие политики, в свою очередь, ответили резкими высказываниями.