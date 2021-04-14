Тирана, , 21:41 — REGNUM В Албании 14 апреля в результате обследования 2698 человек выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 538 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 128 959 случаев заражения коронавирусом. 99 441 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2331 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них пять человек — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 27 187. Две трети случаев приходится на Тирану — 19 673. На стационарном лечении находятся 194 пациента.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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