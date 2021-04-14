Уфа, , 21:11 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, портал «Спорт-Экспресс» рассказал подробности нового контракта нападающего Александра Кадейкина с «Салаватом Юлаевым».

Согласно информации источника, зарплата хоккеиста по новому соглашению с клубом составит 55 миллионов рублей за год. Стороны согласовали условия договора 2 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Кадейкин принял участие в 54 матчах и набрал 34 (13+21) очка. В двух раундах плей-офф, которые затронул «Салават», Кадейкин провел 9 матчей и отличился 7 (2+5) очками.