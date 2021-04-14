Рим, , 21:11 — REGNUM Более пяти тысяч сотрудников авиапредприятий Италии приняли участие в акции протеста в центре Рима в среду, 14 апреля.

Прежде всего протестующие выражали недовольство неспособностью властей решить проблемы многострадальной авиакомпании «Алиталия», были у них и другие вопросы.

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Несмотря на то, что участие в акции приняли значительно больше граждан, чем было запланировано, она прошла без происшествий. По окончании митинга лидеров профсоюза принял министр экономического развития Джанкарло Джорджетти.

Руководители профсоюзов призвали министра создать постоянно действующий «двусторонний» орган по обсуждению насущных проблем отрасли.