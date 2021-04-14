Брюссель, , 21:38 — REGNUM Евродепутаты Ильхан Кючук и Андреас Шидер 14 апреля заявили, что Европейский союз глубоко обеспокоен скандалом с «паспортами боссов».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики подчеркнули, что скандал найдет отражение в будущих отчетах институтов Евросоюза по Северной Македонии, однако не приведет к возвращению визового режима для страны или к другим санкциям подобного типа.

По словам Кючука, Европейский союз не будет наказывать своего друга и союзника, поскольку европейское взаимопонимание предполагает совместное решение проблем, и подчеркнул, что Северной Македонии необходимо провести глубокие реформы с целью повышения эффективности борьбы с коррупцией.

Напомним, македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) 6 апреля опубликовала документы, подтверждающие, что ряд лиц, обвиняемых в создании и руководстве преступными группировками по всему миру, получил фальшивые паспорта и путевые документы в Северной Македонии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии арестован полицейский, выдававший документы наркобоссам