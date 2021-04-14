14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 22:16 — REGNUM Видеозапись, на которой видно, как в Санкт-Петербурге отец успевает в последний момент спасти своего ребёнка от внедорожника, в котором пожилая женщина перепутала педали, вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения 14 апреля в социальной сети Facebook.

Дарья Драй © ИА REGNUM

«У пожилой женщины, что за рулём сидела, права заберут? Квалификацию проверят? На переаттестацию, может, отправят? Или дело закончится просто штрафом, до следующего проявления неумения управлять транспортным средством повышенной опасности?» — задаётся вопросом Александр С.

Многие пользователи похвалили мужчину, который внимательно следил за окружающей обстановкой, благодаря чему и спас своего ребёнка. Люди считают, что это является правильным примером того, как себя должен вести настоящий отец.

«Мужчина молодец! Не пялился в мобильник, а смотрел по сторонам, потому что рядом самое дорогое — его ребёнок», — написала Вероника П.

Некоторые комментаторы оказались в шоке от того, что пожилая женщина за рулём внедорожника проехала достаточно большое расстояние, но не додумалась ни отпустить педаль газа, ни дёрнуть ручной тормоз.

«А ручник, что, для дураков придумали? Если уж такое случилось, то в первую очередь ручник следует потянуть на себя. Машина тогда колом встанет. А так бабушка попала на пару сотен тысяч рублей. А были бы пострадавшие, то это уже уголовка. Жаль, конечно, её», — поделился своими соображениями Николя Л.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Ряд граждан призвал лишить горе-водительницу прав на вождение автомобилем. Люди считают, что если она не может справиться с собственным автомобилем, то это представляет угрозу для окружающих.

«Отобрать права к чёртовой матери! Как можно педаль жать так долго, когда понял, что перепутал их?» — отметил Александр С.

Часть людей поделилась историями того, как причиной опасной ситуации на дороге становились не низкие водительские навыки, а технические ошибки при сборке автомобилей. Люди считают, что причиной инцидента могло стать само транспортное средство, а не бабушка.

«У меня однажды Камри стала ускоряться сама по себе в центре города. Еле остановил ручником. Оказалось, что это был заводской дефект — педаль газа клинило фирменным ковриком. Потом ещё Тойота отзывала целую партию Камри по этой причине», — поделился Сергей Н.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдельные пользователи призвали законодателей оценить возможность введения периодической проверки водителей на возможность управлять их автомобилем без угрозы для жизни других участников движения и пешеходов.

«Можно долго тут обсуждать, но суть в том, что сейчас тотально все за рулём, но далеко не все способны или годны, чтобы быть водителем. Вывод такой: необходимо какое-то профтестирование специальное. Не стоит забывать, что автотранспортное средство — источник повышенной опасности», — считает Сергей К.

Напомним, 14 апреля Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видеозапись, на которой видно, как в Санкт-Петербурге отец успевает в последний момент спасти своего ребёнка от внедорожника, в котором пожилая женщина перепутала педали.