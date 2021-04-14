Челябинск, , 21:08 — REGNUM В Челябинске стройплощадка набережной реки Миасс оказалась затоплена. Об этом пишут СМИ.

Как пишет Накануне.Ru, подтопление произошло из-за талых вод. В мэрии города журналистам пояснили, что работы продолжаются в той части набережной, где воды нет.

«Решается вопрос о необходимости восстановления насыпи, ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды», — отметили в мэрии. И добавили, что ситуация не скажется на сроках сдачи объекта.

Отметим, пешеходную набережную предстоит построить от улицы Кирова до Сквера искусств. Подрядчик уже приступил к работам.