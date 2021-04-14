14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили начало учений ВСУ на границе с Крымом.

Елизавета Коробова, , 22:36 — REGNUM Начало военных учений Украины вблизи границы с Крымом вызвало возникновение множества комментариев среди пользователей интернета. Граждане поделились своими мнениями 14 апреля в социальной сети Facebook.

Тактика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну, конечно, больше же просто негде. Допровоцируются они когда-нибудь. Потом пожалеют», — пишет Ирина Г.

Многие пользователи указали на двуличие Запада, который обвиняет Россию в том, что она перемещает свои войска по собственной же территории, но совершенно не замечает того, как Украина проводит целые учения прямо на границе с Крымом.

«А Европа с Америкой обеспокоены по поводу проведения этих учений? Может они требуют объяснений со стороны Киева?» — задаётся вопросом Olga L.

Некоторые комментаторы призвали людей не беспокоиться по поводу данных учений. Люди убеждены, что они не несут угрозы для Российской Федерации в силу своей малой интенсивности.

«Что, настолько крупные? Судя по реакции в мире, учения были очень тихие и незаметные, что их никто и не заметил», — предполагает Евгений Б.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Часть людей уверена, что Киев не рискнёт двинуться на Крым, потому что знает, что по ту сторону границы их встретят Вооружённое силы Российской Федерации.

«Да пусть «учатся». Любому недалёкому человека понятно, что нападать на Крым они не собираются, потому что знают, что им в результате этого придёт конец», — написала Мария П.

Ряд комментаторов считает, что ВСУ всего лишь пытаются продемонстрировать России свою воинственность, целью которой является создание информационной пищи для внутреннего потребителя на Украине.

«Просто оружием сверкают, когда нечего показать, нужно на понт брать, как украинцы сейчас. К нам они не сунутся, они же не смертники», — отметил Валерий П.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Нашлись и те, кто предостерегли людей от преждевременных выводов. Пользователи считают, что Киев может пойти на провокацию, чтобы вынудить Москву пойти на Украину войной.

«Украина является марионеткой США. Поэтому не Киеву решать, нападать ли ему на Крым или нет. Да и к тому же никто не отменял вероятность провокации на границе, в результате которой Москва жёстко ответит», — пишет Олег П.

Напомним, 14 апреля пресс-служба командования объединенных сил ВСУ опубликовала в Facebook информацию, согласно которой украинские военные проводят масштабные учения вблизи границы с Крымом.