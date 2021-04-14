Вашингтон, 14 апреля 2021, 21:07 — REGNUM Предсказуемости хотели бы нынешние американские власти от Москвы, сообщила 14 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Отвечая на вопрос о том, зачем американский президент Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит по двусторонним отношениями, Псаки сказала:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден накануне, 13 апреля, позвонил Путину. Москва и Вашингтон обсудили и вопросы двусторонних отношений, и геополитические темы, включая войну в Донбассе. Байден пригласил Путина встретиться в течение ближайших месяцев.
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