Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Предсказуемости хотели бы нынешние американские власти от Москвы, сообщила 14 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос о том, зачем американский президент Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит по двусторонним отношениями, Псаки сказала:

«Наша задача в Соединённых Штатах — иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения, и, конечно, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден накануне, 13 апреля, позвонил Путину. Москва и Вашингтон обсудили и вопросы двусторонних отношений, и геополитические темы, включая войну в Донбассе. Байден пригласил Путина встретиться в течение ближайших месяцев.

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