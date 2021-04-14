Рим, , 21:06 — REGNUM Если правительство Италии согласует, как предполагается, проведение футбольных матчей со зрителями, то аналогичные послабления должны ждать и культурные мероприятия, заявил в среду, 14 апреля, министр культуры Италии Дарио Франческини.

В частности, одновременно со стадионами должен быть открыт доступ в театры и на концерты, а допустимый уровень заполнения музеев и выставок — повышен, полагает министр.

По данным на 14 апреля, в Италии умерли 115 557 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 469 (днем ранее — на 476). Число подтвержденных носителей выросло на 16 168 (днем ранее — на 13 447). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 809 193 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 514 660 человек — на 4560 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 091 366 человек, что составляет 6,79% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.