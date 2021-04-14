Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Бывший участник американской версии шоу «Холостяк» Колтон Андервуд признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом 14 апреля сообщает Fox News.

Андервуд совершил каминг-аут (раскрытие своей сексуальной ориентации) в эфире шоу Good Morning America. «Я гомосексуал. И я смирился с этим в начале этого года и «переварил» это. Следующим шагом было сообщить об этом людям», — завил он.

Отметим, что Колтон Андервуд на проекте познакомился с телеведущей Кэсси Рэндольф, которая стала победительницей сезона. Колтон и Рэндольф после шоу состояли в отношениях на протяжении двух лет.

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